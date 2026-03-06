Кобелев: представляю, как сейчас негодуют истинные спартаковцы. Тренер — непонятно откуда

Известный российский экс-футболист Андрей Кобелев высказался об игре «Спартака» под руководством испанского главного тренера Хуана Карседо.

«По двум матчам «Спартака» при Карседо выводы делать рано. Все понимают, что этот кубковый раунд с «Динамо» не несёт смысловой нагрузки — обе команды проходят дальше, как бы это странно ни звучало. Необходимо дождаться конца чемпионата и конкретно обговаривать, что получилось, а что — нет.

Проблема в России не в тренерах, а в средних менеджерах, которые участвуют в выборе специалистов и привозят сюда таких, как Карседо. Мне очень интересно, что произойдёт с тренером и со спортивным директором, непонятно откуда взявшимися в «Спартаке». Я представляю, как истинные спартаковцы, болельщики и те, кто играл в «Спартаке» и могли бы сейчас его тренировать, негодуют. Спортивный директор непонятно откуда, неизвестно, как его зовут. И такой же тренер. Давайте, вперёд, ребята!» — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.