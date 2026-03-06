Экс-полузащитник «Краснодара» Якимов рассказал, какую игру ставил команде немец Фарке

Полузащитник «Факела» и воспитанник клубной академии «Краснодара» Вячеслав Якимов высказался о работе под руководством бывшего тренера «быков» Даниэля Фарке.

«Все сборы я у Фарке в Испании прошёл. Он обо мне лестно отзывался. Не скажу, что он видел во мне основного, но как на игрока обоймы точно рассчитывал. Жалко, что всё так сложилось, и он уехал. Интересно было бы посмотреть на тот «Краснодар» и ту игру, которую Даниэль ставил, в сезоне. Сборы Фарке мне очень понравились.

Я в Европе не играл, но более опытные ребята отмечали европейский подход к делу. А в игре он очень большие требования возлагал на центральных полузащитников, на контроль мяча, командные взаимодействия, выход в атаку. Тренировочный процесс, физическая работа велись очень интенсивно. И игра на сборах доставляла прямо огромное удовольствие. Даже с сильными соперниками мы выглядели очень прилично. Фарке много времени уделял объяснениям — из полуторачасовой тренировки мог 20-25 минут доносить до нас своё видение и требования, кто как должен перемещаться и т. д. Центральные защитники и с опорными полузащитниками должны были располагаться ромбом, а остальные занимали широкие позиции, готовые постоянно к атаке. Интересно было», — сказал Якимов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.