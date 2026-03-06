Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-полузащитник «Краснодара» Якимов рассказал, какую игру ставил команде немец Фарке

Экс-полузащитник «Краснодара» Якимов рассказал, какую игру ставил команде немец Фарке
Комментарии

Полузащитник «Факела» и воспитанник клубной академии «Краснодара» Вячеслав Якимов высказался о работе под руководством бывшего тренера «быков» Даниэля Фарке.

«Все сборы я у Фарке в Испании прошёл. Он обо мне лестно отзывался. Не скажу, что он видел во мне основного, но как на игрока обоймы точно рассчитывал. Жалко, что всё так сложилось, и он уехал. Интересно было бы посмотреть на тот «Краснодар» и ту игру, которую Даниэль ставил, в сезоне. Сборы Фарке мне очень понравились.
Я в Европе не играл, но более опытные ребята отмечали европейский подход к делу. А в игре он очень большие требования возлагал на центральных полузащитников, на контроль мяча, командные взаимодействия, выход в атаку. Тренировочный процесс, физическая работа велись очень интенсивно. И игра на сборах доставляла прямо огромное удовольствие. Даже с сильными соперниками мы выглядели очень прилично. Фарке много времени уделял объяснениям — из полуторачасовой тренировки мог 20-25 минут доносить до нас своё видение и требования, кто как должен перемещаться и т. д. Центральные защитники и с опорными полузащитниками должны были располагаться ромбом, а остальные занимали широкие позиции, готовые постоянно к атаке. Интересно было», — сказал Якимов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Материалы по теме
«Галицкий знал мою историю». Он бросал футбол, работал в баре, но дошёл до РПЛ
Эксклюзив
«Галицкий знал мою историю». Он бросал футбол, работал в баре, но дошёл до РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android