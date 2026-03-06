Скидки
Пари Сен-Жермен — Монако. Прямая трансляция
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Новичок «Балтики» Рядно: с «Зенитом» не хватило везения — очень обидные поражения

Комментарии

Защитник «Балтики» Михаил Рядно высказался о двух поражениях калининградцев от «Зенита». «Балтика» с одинаковым счётом 0:1 уступила сине-бело-голубым в рамках Мир РПЛ и Фонбет Кубка России.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
27 февраля 2026, пятница. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Энрике – 87'    
Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
03 марта 2026, вторник. 20:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 79'    

«Пока я мало где побывал в Калининграде. От стадиона — до стадиона. Наконец-то нашёл квартиру рядом с базой, всё очень уютно, компактно. Мне нравится. Счастлив дебютировать за такую команду, как «Балтика», за спиной у которой ярые болельщики. Они приезжали и на первый матч, и на второй. Их собралось очень много. Мы провели хорошую работу, сделали максимум, но где-то не хватило везения. Надо чуть-чуть наладить завершение в атакующей фазе. Надеюсь, сделаем это в матче с «Ростовом». Матчи с «Зенитом» очень обидные. Самое главное после таких поражений — делать выводы и не расстраиваться.

Готовимся к «Ростову», знаем их тактику, но мы отталкиваемся от нашей игры. Их команда рослая, хорошо подготовлена физически, прессингует. Мы к этому готовы, самое главное — не подстраиваться под их стиль, а играть в свой футбол», — сказал Рядно в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Все новости RSS

