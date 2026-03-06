Новичок «Балтики» Рядно: с «Зенитом» не хватило везения — очень обидные поражения

Защитник «Балтики» Михаил Рядно высказался о двух поражениях калининградцев от «Зенита». «Балтика» с одинаковым счётом 0:1 уступила сине-бело-голубым в рамках Мир РПЛ и Фонбет Кубка России.

«Пока я мало где побывал в Калининграде. От стадиона — до стадиона. Наконец-то нашёл квартиру рядом с базой, всё очень уютно, компактно. Мне нравится. Счастлив дебютировать за такую команду, как «Балтика», за спиной у которой ярые болельщики. Они приезжали и на первый матч, и на второй. Их собралось очень много. Мы провели хорошую работу, сделали максимум, но где-то не хватило везения. Надо чуть-чуть наладить завершение в атакующей фазе. Надеюсь, сделаем это в матче с «Ростовом». Матчи с «Зенитом» очень обидные. Самое главное после таких поражений — делать выводы и не расстраиваться.

Готовимся к «Ростову», знаем их тактику, но мы отталкиваемся от нашей игры. Их команда рослая, хорошо подготовлена физически, прессингует. Мы к этому готовы, самое главное — не подстраиваться под их стиль, а играть в свой футбол», — сказал Рядно в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.