Пари Сен-Жермен — Монако. Прямая трансляция
Футбол

Полузащитник «Факела» Якимов назвал главное отличие воронежских болельщиков от других

Полузащитник «Факела» Якимов назвал главное отличие воронежских болельщиков от других
Комментарии

Полузащитник «Факела» и воспитанник клубной академии «Краснодара» Вячеслав Якимов назвал главное отличие воронежских болельщиков от других.

«В Воронеже реально часто узнают на улицах, подходят знакомиться, поговорить, сфотографироваться. Первое время немного удивлялся тому, что незнакомые люди обращались как к братику или другу: «Здорово! Как дела? Ну что, как матч, давай обсудим». Сейчас уже и к этому привык. Болельщики у нас очень крутые, ездят за командой по всем городам, вплоть до Хабаровска и Красноярска. Наверное, такие фаны могут себе позволить такое обращение», — сказал Якимов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

«Галицкий знал мою историю». Он бросал футбол, работал в баре, но дошёл до РПЛ
Эксклюзив
«Галицкий знал мою историю». Он бросал футбол, работал в баре, но дошёл до РПЛ
