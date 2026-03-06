Полузащитник «Факела» Якимов: Василенко горит футболом и выжимает из нас все соки

Полузащитник «Факела» Вячеслав Якимов высказался о главном тренере воронежцев Олеге Василенко.

— Мне кажется, Василенко, как мало кто, умеет зажечь всех окружающих этим своим фанатизмом и энергией.

— Это реально так. То, что он живёт и горит футболом, заметно невооруженным глазом. Петрович не только дотошно разбирает каждого соперника, но и из нас старается выжать все соки (улыбается). Это вдохновляет. В своих речах он часто использует какие-то мотивационные аспекты — старается найти подходящие слова, чтобы команду взбудоражить, зажечь. Будь это День матери или другой подходящий праздник, Василенко любит за эти ниточки цеплять и пытается ребят дополнительно простимулировать и замотивировать, — сказал Якимов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.