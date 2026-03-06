Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Якимов: «Факел», как и «Краснодар», борется за чемпионство — только лигой ниже

Якимов: «Факел», как и «Краснодар», борется за чемпионство — только лигой ниже
Комментарии

Полузащитник «Факела» и воспитанник клубной академии «Краснодара» Вячеслав Якимов высказался о турнирных амбициях воронежского клуба. Сейчас «Факел» лидирует в Лиге Pari (Первой лиге).

— Не испытываешь лёгкой досады: «Краснодар» снова за золото борется, а ты — то за выживание, то за возвращение в РПЛ?
— У каждого свой путь. Видимо, у меня он сейчас такой. Понятно, что всегда хочется бороться за максимальные цели, за золотые медали. Но нужно исходить из того, что есть. «Факел» тоже борется за чемпионство — только лигой ниже (улыбается). Мне не досадно — наоборот, только рад за «Краснодар» и желаю повторно завоевать титул. Но у нас тут своя история. Я тоже хочу стать чемпионом — для начала в ФНЛ, — сказал Якимов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Материалы по теме
«Галицкий знал мою историю». Он бросал футбол, работал в баре, но дошёл до РПЛ
Эксклюзив
«Галицкий знал мою историю». Он бросал футбол, работал в баре, но дошёл до РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android