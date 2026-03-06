Якимов: «Факел», как и «Краснодар», борется за чемпионство — только лигой ниже

Полузащитник «Факела» и воспитанник клубной академии «Краснодара» Вячеслав Якимов высказался о турнирных амбициях воронежского клуба. Сейчас «Факел» лидирует в Лиге Pari (Первой лиге).

— Не испытываешь лёгкой досады: «Краснодар» снова за золото борется, а ты — то за выживание, то за возвращение в РПЛ?

— У каждого свой путь. Видимо, у меня он сейчас такой. Понятно, что всегда хочется бороться за максимальные цели, за золотые медали. Но нужно исходить из того, что есть. «Факел» тоже борется за чемпионство — только лигой ниже (улыбается). Мне не досадно — наоборот, только рад за «Краснодар» и желаю повторно завоевать титул. Но у нас тут своя история. Я тоже хочу стать чемпионом — для начала в ФНЛ, — сказал Якимов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.