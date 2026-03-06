Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Динамо» Муми Нгамалё — о Карпине: он не верил в нас

Игрок «Динамо» Муми Нгамалё — о Карпине: он не верил в нас
Комментарии

Крайний нападающий «Динамо» Муми Нгамалё ответил на вопрос, было ли ошибкой российского тренера Валерия Карпина то, что он не верил в него. Карпин возглавлял московское «Динамо» с лета по осень 2025 года. По состоянию на сегодняшний день бело-голубые занимают восьмое место в турнирной таблице Мир РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 19 очков.

— Было ли ошибкой Карпина, что он не верил в тебя?
— Он не верил в нас, — приводит слова Нгамалё «Советский спорт».

Под руководством Карпина Нгамалё провёл 12 матчей, не записав на свой счёт ни одного результативного действия. При Гусеве Муми забил четыре гола в пяти встречах.

Материалы по теме
«Ломать ничего нельзя». Бубнов — о «Краснодаре» в гостевой раздевалке стадиона ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android