Игрок «Динамо» Муми Нгамалё — о Карпине: он не верил в нас

Крайний нападающий «Динамо» Муми Нгамалё ответил на вопрос, было ли ошибкой российского тренера Валерия Карпина то, что он не верил в него. Карпин возглавлял московское «Динамо» с лета по осень 2025 года. По состоянию на сегодняшний день бело-голубые занимают восьмое место в турнирной таблице Мир РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 19 очков.

— Было ли ошибкой Карпина, что он не верил в тебя?

— Он не верил в нас, — приводит слова Нгамалё «Советский спорт».

Под руководством Карпина Нгамалё провёл 12 матчей, не записав на свой счёт ни одного результативного действия. При Гусеве Муми забил четыре гола в пяти встречах.