Пари Сен-Жермен — Монако. Прямая трансляция
Футбол

Якимов: у Сафонова тоже случались «привозы», но кредит доверия был большой

Полузащитник «Факела» и воспитанник клубной академии «Краснодара» Вячеслав Якимов высказался о голкипере «ПСЖ» Матвее Сафонове, который также является выходцем футбольной школы «быков».

— А за Сафонова радостно?
— Мы никогда близко не дружили и общения не поддерживаем, но очень рад за него. Слежу. Приятно, что у него получилось такого добиться.

— Пример идеально ровной карьеры?
— Скорее всего, да, по диагонали вверх карьерный график шёл. Наверное, и у Матвея был небольшой спад, несколько «привозов» и неудачных игр. Важно, что в тот момент его не посадили на скамейку — кредит доверия был большой. И сам он со временем заматерел и добился того, чего добился, — сказал Якимов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

