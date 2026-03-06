Скидки
Пари Сен-Жермен — Монако. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
«Акции, облигации». Игрок «Факела» Якимов рассказал, куда инвестирует заработанные деньги

Комментарии

Полузащитник «Факела» и воспитанник клубной академии «Краснодара» Вячеслав Якимов рассказал, куда инвестирует заработанные в футболе деньги.

— Правда, что ты разбираешься в акциях и собираешь инвестиционный портфель?
— Не могу назвать себя экспертом, но стараюсь и в этом направлении развиваться, интересуюсь вопросами пассивного инвестирования. Есть довольно сбалансированный портфель. Бóльшую часть своих доходов сразу инвестирую.

Как-то наткнулся на одного блогера — начал смотреть видео о вариантах и инструментах инвестирования. Заинтересовался, начал читать литературу — «Путь к финансовой свободе» Бодо Шефера, «Самый богатый человек в Вавилоне» Джорджа Самуэля Клейсона, «Квадрант денежного потока» Роберта Кийосаки. Как-то так и сформировалась готовность к долгосрочному инвестированию. Уже лет шесть этим занимаюсь. Вкладываю свободные деньги в акции, облигации и так далее.

Я не эксперт, чтобы давать советы. Рисков много. Геополитика вмешивается: санкции, цены на нефть. Когда закончится СВО и начнётся выздоровление экономики, процентов 50-100 можно будет заработать на акциях. Но и сейчас приходят дивиденды с облигаций — федерального займа и корпоративных. Где-то 13%, где-то 20% — всё по-разному, — сказал Якимов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

