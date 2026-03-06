Скидки
Пари Сен-Жермен — Монако. Прямая трансляция
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Доходило до слёз в одиночестве». Игрок «Факела» Якимов — о самом тяжёлом периоде карьеры

Комментарии

Полузащитник «Факела» и воспитанник клубной академии «Краснодара» Вячеслав Якимов рассказал о самом тяжёлом периоде в своей карьере.

«Сезон-2024/2025 получился для меня самым тяжёлым в плане футбола, стресса, давления. У меня собрался целый букет травм, причём большинство нелепых, механических: перелом носа, повреждения обоих голеностопов, отравление. Доходило до негативных мыслей, слёз в одиночестве. Эмоционально на дне себя ощущал. Очень сложный период был. Невероятную поддержку в этот момент мне оказала моя жена, за что я ей безмерно благодарен.

Пришлось многое переосмыслить. Начал ценить радость, счастье в мелочах: свет солнца, ясное небо, пение птиц. Правду говорят: человек живёт либо прошлым, либо будущим, а наслаждаться нужно здесь и сейчас, тем, что есть. Так, шаг за шагом, и вышел из ямы», — сказал Якимов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

