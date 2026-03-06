«ПСЖ» — «Монако»: как команды играли друг с другом последние пять матчей

Сегодня, 6 марта, состоится матч 25-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 между клубами «ПСЖ» и «Монако». Игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречи выступит Рюдди Бюке. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с историей последних очных встреч этих соперников.

Последние пять матчей между «ПСЖ» и «Монако»:

25.02.2026. Лига чемпионов. «ПСЖ» — «Монако» — 2:2;

17.02.2026. Лига чемпионов. «Монако» — «ПСЖ» — 2:3;

29.11.2025. Чемпионат Франции. «Монако» — «ПСЖ» — 1:0;

07.02.2025. Чемпионат Франции. «ПСЖ» — «Монако» — 4:1;

05.01.2025. Суперкубок Франции. «ПСЖ» — «Монако» — 1:0.

В минувшем туре команда Луиса Энрике победила «Гавр» со счётом 1:0. В следующем матче Лиги 1 «ПСЖ» встретится с «Нантом» (15 марта). В прошедшем туре монегаски выиграли у «Анже» со счётом 2:0. В следующей игре чемпионата «Монако» встретится с «Брестом» (14 марта).

