Пари Сен-Жермен — Монако. Прямая трансляция
22:45 Мск
Орлов: ЦСКА раздолбал «Краснодар» во втором тайме!

Орлов: ЦСКА раздолбал «Краснодар» во втором тайме!
Комментарии

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов одним предложением отреагировал на исход матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между ЦСКА и «Краснодаром». Игра прошла накануне в Москве. Армейский клуб добыл победу со счётом 3:1.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
04 марта 2026, среда. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кобнан – 22'     1:1 Глебов – 54'     2:1 Круговой – 68'     3:1 Алвес – 90+3'    
Удаления: нет / Гонсалес – 72'

«Посмотрите, как ЦСКА раздолбал «Краснодар» во втором тайме!» — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Ответный матч 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА состоится 17 марта. Игра пройдёт на домашнем стадионе «быков» в Краснодаре. Победитель этой пары выйдет в финал Пути РПЛ, где сыграет с триумфатором пары «Динамо» — «Спартак».

Комментарии
