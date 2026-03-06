Орлов: ЦСКА раздолбал «Краснодар» во втором тайме!
Поделиться
Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов одним предложением отреагировал на исход матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между ЦСКА и «Краснодаром». Игра прошла накануне в Москве. Армейский клуб добыл победу со счётом 3:1.
Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
04 марта 2026, среда. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кобнан – 22' 1:1 Глебов – 54' 2:1 Круговой – 68' 3:1 Алвес – 90+3'
Удаления: нет / Гонсалес – 72'
«Посмотрите, как ЦСКА раздолбал «Краснодар» во втором тайме!» — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».
Ответный матч 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА состоится 17 марта. Игра пройдёт на домашнем стадионе «быков» в Краснодаре. Победитель этой пары выйдет в финал Пути РПЛ, где сыграет с триумфатором пары «Динамо» — «Спартак».
Материалы по теме
Комментарии
- 6 марта 2026
-
13:35
-
13:35
-
13:25
-
13:20
-
13:10
-
13:05
-
12:45
-
12:39
-
12:30
-
12:27
-
12:25
-
12:22
-
12:06
-
12:00
-
12:00
-
11:42
-
11:28
-
11:15
-
11:00
-
10:55
-
10:46
-
10:30
-
10:30
-
10:26
-
10:01
-
10:00
-
10:00
-
09:55
-
09:51
-
09:50
-
09:45
-
09:30
-
09:30
-
09:25
-
09:15