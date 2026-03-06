Геннадий Орлов выделил «самого крепкого орешка» в РПЛ

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов выделил «самого крепкого орешка» в весенней части Мир Российской Премьер-Лиги. Он считает, что эту роль будет выполнять московское «Динамо». Эксперт высоко оценил игру бело-голубых после рестарта сезона.

«Сейчас самым крепким орешком будет «Динамо». Их Ролан Гусев хорошо подготовил. У них сбалансированная игра. И посмотрите, с каким желанием играют», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, после возобновления сезона «Динамо» провело два матча. В рамках РПЛ были обыграны «Крылья Советов» (4:0), а в Фонбет Кубке России бело-голубые разгромили «Спартак» (5:2).