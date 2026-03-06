«Тактическая грамотность». Орлов похвалил Семака за матч с «Балтикой» в Кубке России

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался по итогам матча 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между санкт-петербургским «Зенитом» и калининградской «Балтикой». Встреча прошла в Калининграде 3 марта. Игра завершилась победой «Зенита» со счётом 1:0.

«Отмечу тактическую грамотность Семака. Во втором тайме с «Балтикой» в Кубке был момент, когда он выпустил Мантуана. И получилось пять защитников. Три центральных, Вега и Мантуан на флангах. То есть Семак подразумевал, что в концовке всё может произойти, поэтому надо усилить оборону и сыграть [как минимум] на ничью. И получилось здорово. «Балтика» была бессильна против пяти защитников», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».