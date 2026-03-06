Скидки
Футбол

Булыкин: у защитников «Спартака» были детские ошибки, а у «Динамо» — хорошая реализация

Комментарии

Бывший нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался по итогам матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между бело-голубыми и «Спартаком» (5:2).

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 марта 2026, четверг. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Нгамалё – 5'     1:1 Угальде – 30'     2:1 Нгамалё – 67'     3:1 Рикардо – 70'     4:1 Тюкавин – 73'     5:1 Осипенко – 83'     5:2 Мартинс – 90+2'    

«Динамо» — молодцы! И по движению, и по мотивации, и по прессингу на чужой половине поля, поэтому у защитников «Спартака» были детские ошибки. Самое главное — реализация. У «Динамо» она была хорошая. «Спартак» там даже один на один выходил и не мог забить. И за счёт этого проиграли.

Понятно, это игра на Кубок, поэтому такой счёт. Думаю, в чемпионате никто себе не позволит так играть. Тем более Кубок, в котором никто никуда не вылетает, можно играть так, как играл «Спартак». Теперь будет ответная игра, но у «Динамо» в чемпионате тоже хорошие матчи, в которых нужно показывать такую же игру», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Новости. Футбол
Все новости

