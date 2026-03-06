Булыкин: у защитников «Спартака» были детские ошибки, а у «Динамо» — хорошая реализация

Бывший нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался по итогам матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между бело-голубыми и «Спартаком» (5:2).

«Динамо» — молодцы! И по движению, и по мотивации, и по прессингу на чужой половине поля, поэтому у защитников «Спартака» были детские ошибки. Самое главное — реализация. У «Динамо» она была хорошая. «Спартак» там даже один на один выходил и не мог забить. И за счёт этого проиграли.

Понятно, это игра на Кубок, поэтому такой счёт. Думаю, в чемпионате никто себе не позволит так играть. Тем более Кубок, в котором никто никуда не вылетает, можно играть так, как играл «Спартак». Теперь будет ответная игра, но у «Динамо» в чемпионате тоже хорошие матчи, в которых нужно показывать такую же игру», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.