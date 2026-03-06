Скидки
Главная Футбол Новости

Дмитрий Баринов рассказал, как адаптировался в ЦСКА

Дмитрий Баринов рассказал, как адаптировался в ЦСКА
Комментарии

Полузащитник ЦСКА Дмитрий Баринов рассказал, как адаптировался в армейском клубе. К красно-синим Баринов присоединился этой зимой из «Локомотива». Дмитрий — воспитанник системы железнодорожников, всю карьеру он провёл в этом клубе, пока не стал игроком ЦСКА.

«Я адаптировался в ЦСКА, это сделал с первого дня в команде. Со всеми ребятами общаюсь, с иностранцами тоже. Что касается матча ЦСКА с «Краснодаром», великолепные ощущения после игры. Хороший матч, хорошая победа», — приводит слова Баринова ТАСС.

После 19 туров Мир Российской Премьер-Лиги ЦСКА, набрав 36 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице.

