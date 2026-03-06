Скидки
Пари Сен-Жермен — Монако. Прямая трансляция
22:45 Мск
Футбол Новости

Булыкин: Карседо исправится, если в ответной игре обыграет «Динамо» 4:0

Комментарии

Бывший российский нападающий Дмитрий Булыкин высказался о последних результатах «Спартака» и главном тренере красно-белых Хуане Карседо. В первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Спартак» проиграл «Динамо» 2:5.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 марта 2026, четверг. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Нгамалё – 5'     1:1 Угальде – 30'     2:1 Нгамалё – 67'     3:1 Рикардо – 70'     4:1 Тюкавин – 73'     5:1 Осипенко – 83'     5:2 Мартинс – 90+2'    

«Такая история в «Спартаке» уже не один год. Думаю, уже все привыкли, что результаты очень сильно чередуются. Но надо посмотреть ближайшие две-три игры и уже после этого говорить, нужно ли что-то менять в «Спартаке» или же команда покажет хорошие результаты и игру.

Если Карседо в следующих матчах РПЛ выиграет или в ответной игре с «Динамо» победит 4:0, то исправится. Но пока вижу, что в «Спартаке» происходит то же самое уже на протяжении долгих лет», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

