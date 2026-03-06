Булыкин: Карседо исправится, если в ответной игре обыграет «Динамо» 4:0

Бывший российский нападающий Дмитрий Булыкин высказался о последних результатах «Спартака» и главном тренере красно-белых Хуане Карседо. В первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Спартак» проиграл «Динамо» 2:5.
«Такая история в «Спартаке» уже не один год. Думаю, уже все привыкли, что результаты очень сильно чередуются. Но надо посмотреть ближайшие две-три игры и уже после этого говорить, нужно ли что-то менять в «Спартаке» или же команда покажет хорошие результаты и игру.
Если Карседо в следующих матчах РПЛ выиграет или в ответной игре с «Динамо» победит 4:0, то исправится. Но пока вижу, что в «Спартаке» происходит то же самое уже на протяжении долгих лет», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.
