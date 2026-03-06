Килиан Мбаппе пропустит матч «Реала» с «Сельтой»
Поделиться
Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе пропустит игру 27-го тура испанской Ла Лиги с «Сельтой». Форвард не попал в заявку «сливочных» на этот матч. Встреча между «Реалом» и «Сельтой» пройдёт сегодня, 6 марта, на стадионе «Абанка Балаидос» в Виго. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 23:00 мск.
Испания — Примера . 27-й тур
06 марта 2026, пятница. 23:00 МСК
Сельта
Виго
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Напомним, ранее французский нападающий «Реала» получил растяжение связок левого колена, из-за чего он также может пропустить матчи 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». В текущем сезоне Мбаппе забил 38 голов и отдал шесть ассистов в 33 матчах «Реала» во всех турнирах.
Материалы по теме
Комментарии
- 6 марта 2026
-
15:15
-
15:05
-
14:50
-
14:40
-
14:36
-
14:30
-
14:25
-
14:25
-
14:21
-
14:15
-
13:55
-
13:52
-
13:50
-
13:50
-
13:45
-
13:35
-
13:35
-
13:25
-
13:20
-
13:10
-
13:05
-
12:45
-
12:39
-
12:30
-
12:27
-
12:25
-
12:22
-
12:06
-
12:00
-
12:00
-
11:42
-
11:28
-
11:15
-
11:00
-
10:55