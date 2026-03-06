Алексей Батраков назвал игроков, которые ассоциируются у него с футбольной магией

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков ответил на вопрос, какие футболисты из России и Европы ассоциируются у него с футбольной магией и азартом. Так, хавбек выделил экс-капитана «Локомотива» Дмитрия Лоськова и бывшего полузащитника «Барселоны» Роналдиньо.

— Какие легендарные игроки с детства ассоциируются у тебя с футбольной магией, азартом и чувством игры — в Европе и в России? Можешь вспомнить личную историю про каждого?

— Ну, из России Лоськов, само собой. Это потрясающий опыт — поработать с ним, получать подсказки. В Европе это Уэйн Руни, Лео Месси и Роналдиньо, конечно. Руни, конечно, не волшебник, но в моём детстве он вдохновлял, — приводит слова Батракова пресс-служба Winline, чьим амбассадором он стал.