Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алексей Батраков назвал игроков, которые ассоциируются у него с футбольной магией

Алексей Батраков назвал игроков, которые ассоциируются у него с футбольной магией
Комментарии

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков ответил на вопрос, какие футболисты из России и Европы ассоциируются у него с футбольной магией и азартом. Так, хавбек выделил экс-капитана «Локомотива» Дмитрия Лоськова и бывшего полузащитника «Барселоны» Роналдиньо.

— Какие легендарные игроки с детства ассоциируются у тебя с футбольной магией, азартом и чувством игры — в Европе и в России? Можешь вспомнить личную историю про каждого?
— Ну, из России Лоськов, само собой. Это потрясающий опыт — поработать с ним, получать подсказки. В Европе это Уэйн Руни, Лео Месси и Роналдиньо, конечно. Руни, конечно, не волшебник, но в моём детстве он вдохновлял, — приводит слова Батракова пресс-служба Winline, чьим амбассадором он стал.

Материалы по теме
«Ломать ничего нельзя». Бубнов — о «Краснодаре» в гостевой раздевалке стадиона ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android