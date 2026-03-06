Семак отреагировал на информацию, что повредивший «кресты» Шилов близок к возвращению

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак отреагировал на появившуюся в прессе информацию, что молодой нападающий его команды Вадим Шилов вскоре может вернуться в общую группу. Напомним, Шилов повредил крестообразные связки колена. Сообщалось, что футболист должен будет вернуться в строй не раньше мая.

— Сергей Богданович, появилась информация, что Вадим Шилов семимильными шагами восстанавливается и вскоре может оказаться в общей группе. Как относиться к этому?

— Не знаю, откуда берётся такая информация. Конечно, она абсолютно не соответствует действительности. Он готов ровно настолько, насколько возможно на данном сроке после его травмы, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».