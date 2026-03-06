«Достаточно неожиданно». Сёмин — о разгромной победе «Динамо» над «Спартаком»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался по итогам первого матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московскими «Динамо» и «Спартаком». В прошедшем накануне встрече победу со счётом 5:2 праздновали бело-голубые.

«В дерби практически не бывает таких результатов. Достаточно неожиданно. Матч был очень интересным для болельщиков. «Динамо» реализовало все свои возможности на одном дыхании. Победа «Динамо» оказалась закономерной. «Спартак» не убедил и в игре «Сочи», несмотря на победу. «Динамо» вскрыло проблемы, которые были с «Сочи». Они сыграли более строго и добились хорошего результата», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.