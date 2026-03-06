«Достаточно неожиданно». Сёмин — о разгромной победе «Динамо» над «Спартаком»
Поделиться
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался по итогам первого матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московскими «Динамо» и «Спартаком». В прошедшем накануне встрече победу со счётом 5:2 праздновали бело-голубые.
Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 марта 2026, четверг. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Нгамалё – 5' 1:1 Угальде – 30' 2:1 Нгамалё – 67' 3:1 Рикардо – 70' 4:1 Тюкавин – 73' 5:1 Осипенко – 83' 5:2 Мартинс – 90+2'
«В дерби практически не бывает таких результатов. Достаточно неожиданно. Матч был очень интересным для болельщиков. «Динамо» реализовало все свои возможности на одном дыхании. Победа «Динамо» оказалась закономерной. «Спартак» не убедил и в игре «Сочи», несмотря на победу. «Динамо» вскрыло проблемы, которые были с «Сочи». Они сыграли более строго и добились хорошего результата», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Материалы по теме
Комментарии
- 6 марта 2026
-
15:15
-
15:05
-
14:50
-
14:40
-
14:36
-
14:30
-
14:25
-
14:25
-
14:21
-
14:15
-
13:55
-
13:52
-
13:50
-
13:50
-
13:45
-
13:35
-
13:35
-
13:25
-
13:20
-
13:10
-
13:05
-
12:45
-
12:39
-
12:30
-
12:27
-
12:25
-
12:22
-
12:06
-
12:00
-
12:00
-
11:42
-
11:28
-
11:15
-
11:00
-
10:55