Экс-тренер Хлусевича Тернавский: говорил Дане уходить из «Спартака», он правильно поступил

Бывший тренер молодёжной команды тульского «Арсенала», чемпион России в составе «Спартака» Владислав Тернавский высказался о переходе защитника Даниила Хлусевича в «Ахмат».

«Если бы Хлусевич остался в «Спартаке», я бы его поставил левым защитником в матче с «Динамо», он бы картину не испортил. Надеюсь, у него всё будет хорошо в «Ахмате». В первом матче он вышел на замену, ему надо немного привыкнуть к требованиям Черчесова. Парень он ответственный, думаю. Я с ним общался, говорил ему, что надо уходить из «Спартака». Правильно сделал, уйдя в аренду. Всё в его руках и голове», — сказал Тернавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.