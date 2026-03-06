Гаврилов: «Спартак» провалился в концовке матча с «Динамо», отыграться будет сложно

Ветеран «Спартака» Юрий Гаврилов высказался по итогам первого матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между красно-белыми и московским «Динамо» (2:5).

«Результат был ничейный. В концовке матча «Спартак» провалился. Не знаю, что там произошло у них. Трудно сказать. Конечно, не думал, что будет такой результат. Шансы отыграться есть всегда, смотря какая команда.

«Барселона» пыталась отыграться с «Атлетико» в Кубке Испании, не получилось. Нужно много сил. «Спартаку» будет сложно отыграть три мяча с «Динамо». Но всякое бывает. А вдруг пойдёт-пойдёт и отыграются?» — сказал Гаврилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.