Пари Сен-Жермен — Монако. Прямая трансляция
22:45 Мск
Гаврилов: «Спартак» провалился в концовке матча с «Динамо», отыграться будет сложно

Комментарии

Ветеран «Спартака» Юрий Гаврилов высказался по итогам первого матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между красно-белыми и московским «Динамо» (2:5).

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 марта 2026, четверг. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Нгамалё – 5'     1:1 Угальде – 30'     2:1 Нгамалё – 67'     3:1 Рикардо – 70'     4:1 Тюкавин – 73'     5:1 Осипенко – 83'     5:2 Мартинс – 90+2'    

«Результат был ничейный. В концовке матча «Спартак» провалился. Не знаю, что там произошло у них. Трудно сказать. Конечно, не думал, что будет такой результат. Шансы отыграться есть всегда, смотря какая команда.

«Барселона» пыталась отыграться с «Атлетико» в Кубке Испании, не получилось. Нужно много сил. «Спартаку» будет сложно отыграть три мяча с «Динамо». Но всякое бывает. А вдруг пойдёт-пойдёт и отыграются?» — сказал Гаврилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

«Ломать ничего нельзя». Бубнов — о «Краснодаре» в гостевой раздевалке стадиона ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
