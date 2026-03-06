Скидки
Пари Сен-Жермен — Монако. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Бубнов — о матче «Зенита» с «Балтикой» в Кубке России: Семак опять с составом начудил

Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался по итогам матча 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между «Зенитом» и «Балтикой» (1:0). Отметим, что в 19-м туре сине-бело-голубые обыграли калининградцев со счётом 1:0.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
03 марта 2026, вторник. 20:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 79'    

«В первой игре «Балтика» всё проиграла. И первый тайм, и второй, и по владению мячом. А по браку вообще не говорю — там катастрофа. Поэтому единица (оценка от Бубнова за игру «Балтики». — Прим. «Чемпионата»). А вот во второй игре «Зенит» сыграл откровенно плохо. Он не просто слабо сыграл, а плохо. И мог погореть. Семаку нужно было обязательно выигрывать, но он опять с составом начудил», — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

