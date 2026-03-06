Юрий Сёмин: поражение в игре с «Динамо» — значительный удар по престижу «Спартака»

Известный отечественный тренер Юрий Сёмин высказался по итогам первого матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московскими «Динамо» и «Спартаком». В прошедшей накануне встрече победу со счётом 5:2 праздновали бело-голубые. Матч прошёл на стадионе «Динамо». Ответная игра пройдёт 18 марта.

«Наверное, ещё рано делать выводы по новому главному тренеру. Отреагировать на поражение в игре с «Динамо» должен спортивный директор — он же собирал многих игроков, а также приглашал тренера. Это значительный удар по престижу клуба», — сказал Сёмин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.