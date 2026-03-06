Юрий Сёмин: поражение в игре с «Динамо» — значительный удар по престижу «Спартака»
Известный отечественный тренер Юрий Сёмин высказался по итогам первого матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московскими «Динамо» и «Спартаком». В прошедшей накануне встрече победу со счётом 5:2 праздновали бело-голубые. Матч прошёл на стадионе «Динамо». Ответная игра пройдёт 18 марта.
Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 марта 2026, четверг. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Нгамалё – 5' 1:1 Угальде – 30' 2:1 Нгамалё – 67' 3:1 Рикардо – 70' 4:1 Тюкавин – 73' 5:1 Осипенко – 83' 5:2 Мартинс – 90+2'
«Наверное, ещё рано делать выводы по новому главному тренеру. Отреагировать на поражение в игре с «Динамо» должен спортивный директор — он же собирал многих игроков, а также приглашал тренера. Это значительный удар по престижу клуба», — сказал Сёмин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
