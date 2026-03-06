Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

УЕФА наказал «Реал» за нацистское приветствие болельщика

УЕФА наказал «Реал» за нацистское приветствие болельщика
Комментарии

Пресс-служба Союза европейских футбольный ассоциаций (УЕФА) сообщила, что организация оштрафовала мадридский «Реал» на € 15 тыс. за нацистское приветствие болельщика на ответном стыковом матче Лиги чемпионов с лиссабонской «Бенфикой» (2:1). Контрольно-дисциплинарный орган также постановил частично закрыть домашний стадион «сливочных» «Сантьяго Бернабеу» на следующем домашнем матче клуба в еврокубках.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
25 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
Бенфика
Лиссабон, Португалия
0:1 Раф. Силва – 14'     1:1 Тчуамени – 16'     2:1 Винисиус Жуниор – 80'    

Игра между «Реалом» и «Бенфикой» состоялась 25 февраля. Голы в составе мадридской команды забили Орельен Тчуамени и Винисиус Жуниор.

В 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» сыграет с английским «Манчестер Сити».

Материалы по теме
«Ломать ничего нельзя». Бубнов — о «Краснодаре» в гостевой раздевалке стадиона ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android