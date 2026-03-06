УЕФА наказал «Реал» за нацистское приветствие болельщика
Пресс-служба Союза европейских футбольный ассоциаций (УЕФА) сообщила, что организация оштрафовала мадридский «Реал» на € 15 тыс. за нацистское приветствие болельщика на ответном стыковом матче Лиги чемпионов с лиссабонской «Бенфикой» (2:1). Контрольно-дисциплинарный орган также постановил частично закрыть домашний стадион «сливочных» «Сантьяго Бернабеу» на следующем домашнем матче клуба в еврокубках.
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
25 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
Бенфика
Лиссабон, Португалия
0:1 Раф. Силва – 14' 1:1 Тчуамени – 16' 2:1 Винисиус Жуниор – 80'
Игра между «Реалом» и «Бенфикой» состоялась 25 февраля. Голы в составе мадридской команды забили Орельен Тчуамени и Винисиус Жуниор.
В 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» сыграет с английским «Манчестер Сити».
