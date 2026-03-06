Скидки
Футбол

Глушенков: физическая форма «Зенита» отличная

Глушенков: физическая форма «Зенита» отличная
Комментарии

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков оценил физическую форму санкт-петербургской команды. Футболист заявил, что сине-бело-голубые будут стараться двигаться в победном направлении.

— Максим, позади две официальные игры в 2026 году. Скажите, какой сейчас настрой у команды и какая физическая форма на этом отрезке сезона?
— Физическая форма отличная, но мы продолжаем её набирать через официальные матчи. Провели две сложнейшие игры, слава богу, мы их выиграли. Будем стараться двигаться в том же направлении, — приводит слова Глушенкова официальный сайт «Зенита».

Напомним, «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.

