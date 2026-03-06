Глушенков поделился ожиданиями от матча «Зенита» с «Оренбургом»

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков поделился ожиданиями от предстоящего матча 20-го тура Мир РПЛ с «Оренбургом». Игра пройдёт 8 марта.

— Как вам кажется, насколько серьёзный у «Зенита» следующий соперник — «Оренбург»? Они будут играть на своём поле, к которому привыкли, а все соперники не всегда понимают, как там действовать.

— Соперник сложный, даже если посудить по прошедшей игре в чемпионате. Они её выиграли, их состав изменился, поэтому будет хорошая игра.

— В этом сезоне матчи с «Оренбургом» очень результативные: за три очные игры команды забили 21 мяч. О чём это может говорить? Понятно, что забивать очень приятно, но не настораживают ли пропущенные мячи?

— Наверное, это ни о чём не говорит. Мы будем стараться в этой игре забить столько же — как можно больше. Больше, чем нам забьёт соперник, — приводит слова Глушенкова официальный сайт «Зенита».