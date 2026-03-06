Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глушенков поделился ожиданиями от матча «Зенита» с «Оренбургом»

Глушенков поделился ожиданиями от матча «Зенита» с «Оренбургом»
Комментарии

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков поделился ожиданиями от предстоящего матча 20-го тура Мир РПЛ с «Оренбургом». Игра пройдёт 8 марта.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Как вам кажется, насколько серьёзный у «Зенита» следующий соперник — «Оренбург»? Они будут играть на своём поле, к которому привыкли, а все соперники не всегда понимают, как там действовать.
— Соперник сложный, даже если посудить по прошедшей игре в чемпионате. Они её выиграли, их состав изменился, поэтому будет хорошая игра.

— В этом сезоне матчи с «Оренбургом» очень результативные: за три очные игры команды забили 21 мяч. О чём это может говорить? Понятно, что забивать очень приятно, но не настораживают ли пропущенные мячи?
— Наверное, это ни о чём не говорит. Мы будем стараться в этой игре забить столько же — как можно больше. Больше, чем нам забьёт соперник, — приводит слова Глушенкова официальный сайт «Зенита».

Материалы по теме
Орлов — о Соболеве: сожалею, что такой футболист играет за «Зенит»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android