«На это надо жёстко реагировать». Погребняк — о выкриках фанатов ЦСКА в адрес Кордобы

Бывший российский нападающий Павел Погребняк отреагировал на возможное проявление расизма в адрес нападающего «Краснодара» Джона Кордобы со стороны болельщиков ЦСКА в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Игра закончилась победой армейцев со счётом 3:1.

«Такие вещи действительно не красят футбол, однако это происходит не только во внутреннем первенстве, но и в мировом футболе. Наверное, на это надо жёстко реагировать. Этим вопросом занимается специальный комитет. Понятно, что фанаты ЦСКА на эмоциях после победы, однако надо быть чуть посдержаннее», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.