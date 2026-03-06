«На это надо жёстко реагировать». Погребняк — о выкриках фанатов ЦСКА в адрес Кордобы
Поделиться
Бывший российский нападающий Павел Погребняк отреагировал на возможное проявление расизма в адрес нападающего «Краснодара» Джона Кордобы со стороны болельщиков ЦСКА в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Игра закончилась победой армейцев со счётом 3:1.
Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
04 марта 2026, среда. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кобнан – 22' 1:1 Глебов – 54' 2:1 Круговой – 68' 3:1 Алвес – 90+3'
Удаления: нет / Гонсалес – 72'
«Такие вещи действительно не красят футбол, однако это происходит не только во внутреннем первенстве, но и в мировом футболе. Наверное, на это надо жёстко реагировать. Этим вопросом занимается специальный комитет. Понятно, что фанаты ЦСКА на эмоциях после победы, однако надо быть чуть посдержаннее», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Материалы по теме
Комментарии
- 6 марта 2026
-
16:44
-
16:38
-
16:35
-
16:30
-
16:20
-
16:18
-
16:15
-
16:06
-
16:05
-
16:00
-
15:56
-
15:53
-
15:52
-
15:42
-
15:35
-
15:32
-
15:30
-
15:22
-
15:15
-
15:05
-
14:50
-
14:40
-
14:36
-
14:30
-
14:25
-
14:25
-
14:21
-
14:15
-
13:55
-
13:52
-
13:50
-
13:50
-
13:45
-
13:35
-
13:35