Бубнов поделился ожиданиями от матча 20-го тура РПЛ «Оренбург» — «Зенит»

Футбольный эксперт Александр Бубнов полагает, что «Зенит» без особого труда обыграет «Оренбург» в матче 20-го тура Мир РПЛ. Встреча состоится в воскресенье, 8 марта, и начнётся в 12:00 мск.

«Легче [«Зениту»] будет. И намного. Когда они с «Акроном» играли, важную игру выиграли, там «Акрон» столько мог набить, блин… И забил, и мог ещё. Поэтому, если они вот так будут играть — а им надо выигрывать — то «Зенит» их порвёт вообще. Если начнут от обороны играть, «Зенит» их всё равно порвёт. «Зениту» ещё легче будет [в таком случае]. Поэтому в этом смысле у них шансов очень мало», — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».