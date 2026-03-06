Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бубнов поделился ожиданиями от матча 20-го тура РПЛ «Оренбург» — «Зенит»

Бубнов поделился ожиданиями от матча 20-го тура РПЛ «Оренбург» — «Зенит»
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов полагает, что «Зенит» без особого труда обыграет «Оренбург» в матче 20-го тура Мир РПЛ. Встреча состоится в воскресенье, 8 марта, и начнётся в 12:00 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Легче [«Зениту»] будет. И намного. Когда они с «Акроном» играли, важную игру выиграли, там «Акрон» столько мог набить, блин… И забил, и мог ещё. Поэтому, если они вот так будут играть — а им надо выигрывать — то «Зенит» их порвёт вообще. Если начнут от обороны играть, «Зенит» их всё равно порвёт. «Зениту» ещё легче будет [в таком случае]. Поэтому в этом смысле у них шансов очень мало», — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
«Ломать ничего нельзя». Бубнов — о «Краснодаре» в гостевой раздевалке стадиона ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android