Пари Сен-Жермен — Монако. Прямая трансляция
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Эдуард Мор: Гусев — молодец, но надо понимать, что каждый раз такого не будет

Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался по итогам первого матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между красно-белыми и московским «Динамо» (2:5).

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 марта 2026, четверг. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Нгамалё – 5'     1:1 Угальде – 30'     2:1 Нгамалё – 67'     3:1 Рикардо – 70'     4:1 Тюкавин – 73'     5:1 Осипенко – 83'     5:2 Мартинс – 90+2'    

«Гусев — молодец. Я вижу, что он делает большой крен на атаку, старается играть на сильных качествах. Он всё делает правильно. Главное, чтобы это не сыграло злую шутку с болельщиками и руководством, чтобы не ожидали таких разносов в каждой игре. «Крылья» сейчас просто слабые, и «Динамо» их обыграло по делу. А с тем же «Спартаком» игра могла сложиться по-другому. Надо понимать, что каждый раз такого не будет. Однако Гусев однозначно проделывает хорошую работу», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости

