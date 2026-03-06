Эдуард Мор: Гусев — молодец, но надо понимать, что каждый раз такого не будет

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался по итогам первого матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между красно-белыми и московским «Динамо» (2:5).

«Гусев — молодец. Я вижу, что он делает большой крен на атаку, старается играть на сильных качествах. Он всё делает правильно. Главное, чтобы это не сыграло злую шутку с болельщиками и руководством, чтобы не ожидали таких разносов в каждой игре. «Крылья» сейчас просто слабые, и «Динамо» их обыграло по делу. А с тем же «Спартаком» игра могла сложиться по-другому. Надо понимать, что каждый раз такого не будет. Однако Гусев однозначно проделывает хорошую работу», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.