Орлов рассказал, за счёт чего «Зенит» может обыграть «Оренбург»
Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался в преддверии матча санкт-петербургского «Зенита» с «Оренбургом». Команды встретятся в 20-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Игра пройдёт 8 марта на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 12:00 мск.
Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Зенит» будет прибавлять. Сейчас будет очень серьёзное испытание в Оренбурге. Температура -5°C, ветер, искусственное поле… Но у «Зенита» есть индивидуальные мастера, которые могут из ничего забивать. Вот Луис Энрике взял и забил «Балтике», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».
