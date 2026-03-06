Скидки
Пари Сен-Жермен — Монако. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Фёдор Кудряшов оценил эффект от смены тренеров в «Спартаке»

Комментарии

Бывший защитник московского «Спартака» Фёдор Кудряшов отметил, что частая смена главных тренеров руководством красно-белых приносит лишь краткосрочный эффект, им нужно давать больше времени для работы. Этой зимой команду возглавил испанец Хуан Карседо. Прежде главным тренером «Спартака» работал Деян Станкович.

«В целом у клуба есть определённая линия, и они пытаются её придерживаться. Очень хочется, чтобы в «Спартаке» наконец-то была стабильность наверху. Постоянная смена тренеров имеет эффект, однако он краткосрочный. Хотелось бы, чтобы специалистам давали больше времени. Я понимаю, что «Спартак» — это совсем другой уровень, давление на тренеров колоссальное и болельщики постоянно хотят результата, но порой нужно выждать и перетерпеть. Если руководство и тренерский штаб не пускаются из крайности в крайность, тогда стоит подождать. Если все придерживаются определённого направления, в конечном счёте это должно дать результат», — приводит слова Кудряшова «РИА Новости Спорт».

