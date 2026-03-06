Скидки
Пари Сен-Жермен — Монако. Прямая трансляция
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Безобразно!» Павлюченко раскритиковал игру «Спартака» после поражения от «Динамо»
Комментарии

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко высказался по итогам первого матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между красно-белыми и московским «Динамо» (2:5).

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 марта 2026, четверг. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Нгамалё – 5'     1:1 Угальде – 30'     2:1 Нгамалё – 67'     3:1 Рикардо – 70'     4:1 Тюкавин – 73'     5:1 Осипенко – 83'     5:2 Мартинс – 90+2'    

«Безобразно! Очень безобразный матч. Хотя в первом тайме более-менее «Спартак» после 20-й минуты всё-таки приехал на стадион. Взяли вроде игру под контроль, забили гол. Казалось, всё нормально, должны додавить во втором тайме. Что во втором тайме делала оборона «Спартака»? Я не понимаю. У меня даже в голову не приходят такие действия, которые совершали защитники.

Игра пятками — так защитник не имеет права играть. «Спартаку» били в пустые ворота с пяти метров, никто никого не держит. Не знаю, почему так произошло. Сказать, что «Динамо» прям переиграло «Спартак»? Нет. В принципе, игра была равная. Но такие глупые ошибки, сами себе «привезли» эти голы. Безобразная игра в обороне. Если в атаке ещё более-менее что-то создавалось, то в обороне так играть вообще нельзя», — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

