«Безобразно!» Павлюченко раскритиковал игру «Спартака» после поражения от «Динамо»

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко высказался по итогам первого матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между красно-белыми и московским «Динамо» (2:5).

«Безобразно! Очень безобразный матч. Хотя в первом тайме более-менее «Спартак» после 20-й минуты всё-таки приехал на стадион. Взяли вроде игру под контроль, забили гол. Казалось, всё нормально, должны додавить во втором тайме. Что во втором тайме делала оборона «Спартака»? Я не понимаю. У меня даже в голову не приходят такие действия, которые совершали защитники.

Игра пятками — так защитник не имеет права играть. «Спартаку» били в пустые ворота с пяти метров, никто никого не держит. Не знаю, почему так произошло. Сказать, что «Динамо» прям переиграло «Спартак»? Нет. В принципе, игра была равная. Но такие глупые ошибки, сами себе «привезли» эти голы. Безобразная игра в обороне. Если в атаке ещё более-менее что-то создавалось, то в обороне так играть вообще нельзя», — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.