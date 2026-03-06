Скидки
Пари Сен-Жермен — Монако. Прямая трансляция
22:45 Мск
Владислав Тернавский назвал главную проблему «Спартака» в первых двух матчах при Карседо

Комментарии

Чемпион и обладатель Кубка России 1994 года Владислав Тернавский обозначил главную проблему московского «Спартака» в первых матчах под руководством нового тренера Хуана Карлоса Карседо.

«Спартак» при Карседо пытается играть в атакующий футбол. Но главное, что я заметил — очень большие проблемы в обороне. Зобнин играет левого защитника, я этого понять не могу. Он всю жизнь опорника играл. Вот с «Динамо» два мяча из-под него забили. Как были проблемы в защите, так и остались. Семь мячей за две игры о многом говорит», — сказал Владислав Тернавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

