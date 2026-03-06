«На что ты намекаешь?» Бубнов — о словах Талалаева, что он будет болеть за «Краснодар»

Футбольный эксперт Александр Бубнов скептически отнёсся к словам главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева, что он будет болеть за «Краснодар» в чемпионской гонке Мир РПЛ. Талалаев заявил это после поражения своей команды от «Зенита» (0:1) в матче 19-го тура чемпионата России.

«Он не случайно тоже это сказал… Для чего — я так и не понял. На что он намекал? Что поздравляет «Зенит», но болеть будет за «Краснодар». Ну, во-первых, «Зенит» в твоих поздравлениях не нуждается. Они обыграли не «Барселону» с «Реалом», а всего лишь тебя. Во-вторых, ты будешь за «Краснодар» болеть? Ну, «Зенит» с тобой уже сыграл. А «Краснодар» – ещё нет. Блин, и на что ты намекаешь? На что?» — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».