Пари Сен-Жермен — Монако. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
«На что ты намекаешь?» Бубнов — о словах Талалаева, что он будет болеть за «Краснодар»

Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов скептически отнёсся к словам главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева, что он будет болеть за «Краснодар» в чемпионской гонке Мир РПЛ. Талалаев заявил это после поражения своей команды от «Зенита» (0:1) в матче 19-го тура чемпионата России.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
27 февраля 2026, пятница. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Энрике – 87'    

«Он не случайно тоже это сказал… Для чего — я так и не понял. На что он намекал? Что поздравляет «Зенит», но болеть будет за «Краснодар». Ну, во-первых, «Зенит» в твоих поздравлениях не нуждается. Они обыграли не «Барселону» с «Реалом», а всего лишь тебя. Во-вторых, ты будешь за «Краснодар» болеть? Ну, «Зенит» с тобой уже сыграл. А «Краснодар» – ещё нет. Блин, и на что ты намекаешь? На что?» — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

