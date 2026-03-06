Сергей Семак оценил идею выступления «Зенита» в форме женской команды

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак оценил идею выступления сине-бело-голубых в форме женской команды. «Зенит» сыграет в этом комплекте в матче 20-го тура Мир РПЛ с «Оренбургом» в честь 8 марта.

— Сергей Богданович, заключительный вопрос. 8 марта наша команда выйдет в особом комплекте формы. Как вы к этому относитесь?

— Я к этому нормально отношусь. Это один из способов поздравить нашу прекрасную половину, поддержать и наш женский футбольный клуб — девчонок, которые выступают в такой форме, и поздравить всех девушек с праздником весны, любви. Желаем им здоровья, счастья. Думаю, это хороший жест с нашей стороны, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».