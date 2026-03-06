Орлов высказался о прогрессе Кондакова в «Зените»
Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался о прогрессе молодого полузащитника «Зенита» Даниила Кондакова. После рестарта сезона хавбек попал в стартовый состав на матч с «Балтикой» в Фонбет Кубке России. Игра завершилась победой петербуржцев со счётом 1:0.
Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
03 марта 2026, вторник. 20:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 79'
«На Кондакова посмотрите! 17 лет ему (6 марта Даниилу исполнилось 18 лет. — Прим. «Чемпионата»). Он продержался весь матч с «Балтикой». Семак в него верит. И вот как раз Сергей Богданович показывает, что он хочет воспитать молодого и способного воспитанника академии. Довести его до основного состава», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».
