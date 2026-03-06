Скидки
Пари Сен-Жермен — Монако. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Орлов: ЦСКА и «Краснодару» будет трудно с «Зенитом», не беспокойтесь

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался о конкуренции топ-клубов в Мир Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026. Он заявил, что ЦСКА и «Краснодару» будет тяжело бороться с «Зенитом». Клубы будут выяснять, кто из них сильнее, в очных матчах, отметил эксперт.

— Видели игру ЦСКА — «Краснодар»? Вам не кажется, что «Зениту» будет трудно в РПЛ?
— И им [«Краснодару» и ЦСКА] будет трудно с «Зенитом», не беспокойтесь (смеётся). Нам не надо стелить соломку. Будет футбол. Мы играем с «Краснодаром» дома, потом — ещё со «Спартаком», с ЦСКА, — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Орлов — о Соболеве: сожалею, что такой футболист играет за «Зенит»
