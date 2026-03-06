Мор: ничего страшного не произошло — просто для «Спартака» так сложилась игра с «Динамо»

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор заявил, что ожидал такое большое количество голов в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между красно-белыми и московским «Динамо» (2:5).
«Счёт удивительный, но я ожидал большое количество голов. Конечно, я не думал, что «Динамо» забьёт пять. Надо сказать, что игра так сложилась. Динамовцы — молодцы. Однако до замен «Спартак» выглядел ничуть не хуже «Динамо», а где-то и лучше. При счёте 1:1 выход один на один был у Жедсона, потом – у Барко. Забей хотя бы один гол — всё могло бы быть по-другому.
Я бы хотел обратить внимание, что у «Спартака» возникают проблемы, когда в команде соперника начинаются замены. Так было и в матче с «Сочи». Карседо надо подумать над этим. Но ничего страшного не произошло — просто так сложилась игра. Пропустили глупые голы», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
