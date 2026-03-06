Павел Погребняк: в паре ЦСКА — «Краснодар» ещё не всё ясно

Российский экс-футболист Павел Погребняк высказался о противостоянии ЦСКА и «Краснодара» в 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Первый матч завершился со счётом 3:1 в пользу армейцев. Ответная игра состоится 17 марта.
«ЦСКА реабилитировался после поражения в Грозном. Очень важная победа над «Краснодаром» с точки зрения психологии. Мне очень понравился настрой Челестини, который после первой игры сказал: «Все вопросы к нам. Поле для всех одинаковое. Мы действительно были хуже «Ахмата». Не каждый может так сказать и признать свои ошибки. Очень важная победа. Будет прикольный ответный матч, потому что не всё ясно в паре с «Краснодаром». ЦСКА для меня остаётся претендентом на медали», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 6 марта 2026
-
18:21
-
18:15
-
18:06
-
18:05
-
18:04
-
17:58
-
17:48
-
17:45
-
17:41
-
17:40
-
17:39
-
17:25
-
17:19
-
17:18
-
17:18
-
17:06
-
17:05
-
17:05
-
16:59
-
16:54
-
16:52
-
16:44
-
16:38
-
16:35
-
16:30
-
16:20
-
16:18
-
16:15
-
16:06
-
16:05
-
16:00
-
15:56
-
15:53
-
15:52
-
15:42