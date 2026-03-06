Скидки
Павел Погребняк: в паре ЦСКА — «Краснодар» ещё не всё ясно

Российский экс-футболист Павел Погребняк высказался о противостоянии ЦСКА и «Краснодара» в 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Первый матч завершился со счётом 3:1 в пользу армейцев. Ответная игра состоится 17 марта.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
04 марта 2026, среда. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кобнан – 22'     1:1 Глебов – 54'     2:1 Круговой – 68'     3:1 Алвес – 90+3'    
Удаления: нет / Гонсалес – 72'

«ЦСКА реабилитировался после поражения в Грозном. Очень важная победа над «Краснодаром» с точки зрения психологии. Мне очень понравился настрой Челестини, который после первой игры сказал: «Все вопросы к нам. Поле для всех одинаковое. Мы действительно были хуже «Ахмата». Не каждый может так сказать и признать свои ошибки. Очень важная победа. Будет прикольный ответный матч, потому что не всё ясно в паре с «Краснодаром». ЦСКА для меня остаётся претендентом на медали», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

