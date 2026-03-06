«Сашуля приговорён». Бубнов отреагировал на скандальное празднование гола Соболева

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил выступление нападающего «Зенита» Александра Соболева в матче 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Балтикой» (1:0). Забив гол, Соболев эмоционально отпраздновал, обращаясь к скамейке запасных сине-бело-голубых.

«У меня спросили, как это повлияет на команду. На команду это точно никак не повлияет. Это повлияет только на Семака. Он, как и с Дзюбой, сделал вид, что не обратил на это внимания, но 100% обратил. И Сашуля приговорён. Всё. Вот будет теперь сидеть. И, в конце концов, тебя в конце сезона могут вообще убрать. Зачем Семаку это показывать? Он тебя за уши тащит в основной состав. Сколько шансов он тебе дал проявить себя?» — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».