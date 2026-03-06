Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» намерен выделить € 100 млн на покупку Родри и Шлоттербека — Перейро

«Реал» намерен выделить € 100 млн на покупку Родри и Шлоттербека — Перейро
Комментарии

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес намерен выделить € 100 млн на приобретение полузащитника «Манчестер Сити» Родри и защитника дортмундской «Боруссии» Нико Шлоттербека. Об этом сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на журналиста Альберто Перейро.

По информации источника, суммы в € 100 млн может оказаться недостаточно, чтобы подписать указанных футболистов. Подчёркивается: попробуют ли «сливочные» купить других игроков, зависит от их продаж грядущим летом.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Родри составляет € 75 млн. По данным портала, стоимость Шлоттербека оценивается в € 55 млн.

Материалы по теме
Килиан Мбаппе пропустит матч «Реала» с «Сельтой»

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android