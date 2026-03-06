«Реал» намерен выделить € 100 млн на покупку Родри и Шлоттербека — Перейро

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес намерен выделить € 100 млн на приобретение полузащитника «Манчестер Сити» Родри и защитника дортмундской «Боруссии» Нико Шлоттербека. Об этом сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на журналиста Альберто Перейро.

По информации источника, суммы в € 100 млн может оказаться недостаточно, чтобы подписать указанных футболистов. Подчёркивается: попробуют ли «сливочные» купить других игроков, зависит от их продаж грядущим летом.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Родри составляет € 75 млн. По данным портала, стоимость Шлоттербека оценивается в € 55 млн.

