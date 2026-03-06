Павел Погребняк: такая фора не отыгрывается, в паре «Динамо» — «Спартак» всё ясно

Российский экс-футболист Павел Погребняк высказался о разгромной победе московского «Динамо» над «Спартаком» со счётом 5:2 в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Результат удивил. Для первого матча счёт 5:2… Собственно, чему удивляться? «Атлетико» тоже разгромил «Барселону» со счётом 4:0. Мы понимаем, что такая фора не отыгрывается. В этой паре всё ясно. Результативно и красочно. «Динамо» и «Спартак» второй матч после зимней паузы играют результативно. Это довольно круто для РПЛ», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ответный матч команд состоится 18 марта. Он пройдёт на стадионе «Лукойл Арена».