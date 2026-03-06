Скидки
Пари Сен-Жермен — Монако. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Травма Криштиану Роналду оказалась серьёзнее, чем ожидалась

Травма Криштиану Роналду оказалась серьёзнее, чем ожидалась
Комментарии

Тренер «Аль-Насра» Жорже Жезуш прокомментировал ситуацию с травмой форварда своей команды Криштиану Роналду, которую он получил в матче с клубом «Аль-Фейха» (3:1) в 24-м туре саудовской Про-Лиги.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 24-й тур
28 февраля 2026, суббота. 22:00 МСК
Аль-Фейха
Эль-Маджмаа
Окончен
1 : 3
Аль-Наср
Эр-Рияд
1:0 Аль-Амри – 45+2'     1:1 Мане – 72'     1:2 Москера – 80'     1:3 Аль-Хамдан – 85'    

«В последней игре он покинул поле из-за мышечных болей. После обследования стало ясно, что травма серьёзнее, чем ожидалось, и требует отдыха и восстановления.

Криштиану отправился в Испанию, как и другие игроки. Травма требует лечения в Мадриде у специалиста, который с ним работает. Мы надеемся, что он быстро вернётся и поможет команде», — приводит слова Жезуша A Bola.

На 11-й минуте встречи Криштиану Роналду не реализовал пенальти, а на 81-й минуте португалец был заменён из-за проблем с правой ногой.

В нынешнем сезоне Роналду провёл за клуб 26 встреч во всех турнирах, в которых забил 22 мяча и сделал четыре результативные передачи.

