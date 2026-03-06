Травма Криштиану Роналду оказалась серьёзнее, чем ожидалась

Тренер «Аль-Насра» Жорже Жезуш прокомментировал ситуацию с травмой форварда своей команды Криштиану Роналду, которую он получил в матче с клубом «Аль-Фейха» (3:1) в 24-м туре саудовской Про-Лиги.
«В последней игре он покинул поле из-за мышечных болей. После обследования стало ясно, что травма серьёзнее, чем ожидалось, и требует отдыха и восстановления.
Криштиану отправился в Испанию, как и другие игроки. Травма требует лечения в Мадриде у специалиста, который с ним работает. Мы надеемся, что он быстро вернётся и поможет команде», — приводит слова Жезуша A Bola.
На 11-й минуте встречи Криштиану Роналду не реализовал пенальти, а на 81-й минуте португалец был заменён из-за проблем с правой ногой.
В нынешнем сезоне Роналду провёл за клуб 26 встреч во всех турнирах, в которых забил 22 мяча и сделал четыре результативные передачи.
- 6 марта 2026
-
18:21
-
18:15
-
18:06
-
18:05
-
18:04
-
17:58
-
17:48
-
17:45
-
17:41
-
17:40
-
17:39
-
17:25
-
17:19
-
17:18
-
17:18
-
17:06
-
17:05
-
17:05
-
16:59
-
16:54
-
16:52
-
16:44
-
16:38
-
16:35
-
16:30
-
16:20
-
16:18
-
16:15
-
16:06
-
16:05
-
16:00
-
15:56
-
15:53
-
15:52
-
15:42