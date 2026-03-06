Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание ответных матчей Спартак — Динамо, Краснодар — ЦСКА в Кубке России, когда пройдут игры Зенит — Динамо Мх, Крылья — Локо

Стал известен календарь грядущих матчей Кубка России
Комментарии

Российский футбольный союз (РФС) утвердил календарь ответных матчей 1/2 финала Пути РПЛ и игр первого этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026.

Путь РПЛ. 1/2 финала. Ответные матчи (время — московское)
17 марта (вторник)

19:30. «Краснодар» – ЦСКА (Москва).

18 марта (среда)

20:45. «Спартак» (Москва) – «Динамо» (Москва).

Путь регионов. 1/2 финала. Первый этап
18 марта (среда)

18:15. «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Динамо» (Махачкала).

19 марта (четверг)

18:30. «Крылья Советов» (Самара) – «Локомотив» (Москва).

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0. В серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.

Календарь матчей Кубка России сезона-2025/2026
Турнирная сетка Кубка России сезона-2025/2026
Материалы по теме
Мощная компания у Родриго. Как звёзды футбола пропускали ЧМ в XXI веке
Мощная компания у Родриго. Как звёзды футбола пропускали ЧМ в XXI веке

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android