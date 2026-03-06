Стал известен календарь грядущих матчей Кубка России

Российский футбольный союз (РФС) утвердил календарь ответных матчей 1/2 финала Пути РПЛ и игр первого этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026.
Путь РПЛ. 1/2 финала. Ответные матчи (время — московское)
17 марта (вторник)
19:30. «Краснодар» – ЦСКА (Москва).
18 марта (среда)
20:45. «Спартак» (Москва) – «Динамо» (Москва).
Путь регионов. 1/2 финала. Первый этап
18 марта (среда)
18:15. «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Динамо» (Махачкала).
19 марта (четверг)
18:30. «Крылья Советов» (Самара) – «Локомотив» (Москва).
Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0. В серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.
Самые титулованные футбольные клубы России: