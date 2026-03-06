Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глушенков: мы играем чемпионат в России, погода здесь в это время плюс-минус одинаковая

Глушенков: мы играем чемпионат в России, погода здесь в это время плюс-минус одинаковая
Комментарии

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков ответил на вопрос, скажутся ли погодные условия на игре 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом».

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Максим, учитывая все сложности, что и матч в полдень, и поле искусственное, и погода наверняка будет не очень, скажите, насколько эти факторы усложняют подготовку к игре и задачу победить, с вашей точки зрения?
— Подготовку это никак не усложняет, потому что мы играем чемпионат в России, и погода здесь в это время плюс-минус одинаковая. Ничего не усложняется, — приводит слова Глушенкова официальный сайт «Зенита».

На данный момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 42 очками. «Оренбург» располагается на 14-й строчке с 15 очками. Лидирует в лиге «Краснодар», в активе которого 43 очка.

Материалы по теме
Евсеев и Артига дебютировали в жутких условиях! На исход снежного матча тоже повлиял VAR Евсеев и Артига дебютировали в жутких условиях! На исход снежного матча тоже повлиял VAR
Месси, Роналду, Модрич, а кто ещё? Футболисты, для которых ЧМ-2026 станет последним Месси, Роналду, Модрич, а кто ещё? Футболисты, для которых ЧМ-2026 станет последним
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android