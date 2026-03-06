Глушенков: мы играем чемпионат в России, погода здесь в это время плюс-минус одинаковая

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков ответил на вопрос, скажутся ли погодные условия на игре 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом».

— Максим, учитывая все сложности, что и матч в полдень, и поле искусственное, и погода наверняка будет не очень, скажите, насколько эти факторы усложняют подготовку к игре и задачу победить, с вашей точки зрения?

— Подготовку это никак не усложняет, потому что мы играем чемпионат в России, и погода здесь в это время плюс-минус одинаковая. Ничего не усложняется, — приводит слова Глушенкова официальный сайт «Зенита».

На данный момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 42 очками. «Оренбург» располагается на 14-й строчке с 15 очками. Лидирует в лиге «Краснодар», в активе которого 43 очка.