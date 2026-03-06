«В случае с Винисиусом всегда есть специальная комиссия». Президент Ла Лиги — о расизме

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал о противодействии расистским действиям в отношении вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора на матчах испанской Ла Лиги.

«На наших соревнованиях мы принимаем множество мер для предотвращения расистских выкриков, жестов и ситуаций. В случае с Винисиусом всегда есть специальная комиссия, которая расследует и проверяет, не сталкивался ли он с подобными действиями. Бывали случаи, когда он сам не знал об этом, и всё равно происходили расистские действия. В Испании сообщается о многих инцидентах. Одной лишь осведомлённости недостаточно; необходимы профилактика и действия на стадионах», — приводит слова Тебаса AS.

В нынешнем сезоне Винисиус провёл за клуб 25 матчей в чемпионате Испании, в которых забил девять мячей и отметился пятью результативными передачами.