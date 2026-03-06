Скидки
Главная Футбол Новости

В РФС отреагировали на расследование подкупа судьи в матче «Химки» — «Алания»

В РФС отреагировали на расследование подкупа судьи в матче «Химки» — «Алания»
Комментарии

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев отреагировал на заявление МВД России о подкупе арбитра Андрея Фисенко со стороны руководства «Химок» перед матчем Лиги Pari с «Аланией» в 2023 году. Игра закончилась победой подмосковной команды со счётом 4:1.

Россия — Мелбет Первая лига . 19-й тур
20 ноября 2023, понедельник. 17:00 МСК
Алания
Владикавказ
Окончен
1 : 4
Химки
Химки
0:1 Руденко – 5'     1:1 Машуков – 40'     1:2 Хосонов – 52'     1:3 Корян – 61'     1:4 Руденко – 70'    

«По этому делу, связанному с матчем «Алания» — «Химки», Российский футбольный союз также находится в тесном рабочем контакте с правоохранительными органами. Мы последовательно взаимодействуем с коллегами из МВД и ФСБ, обмениваемся информацией и материалами, которые могут быть им полезны в расследовании этих эпизодов. Расследованием и оперативным сопровождением занимаются настоящие профессионалы, и поэтому верю, что все виновные будут выявлены и привлечены к ответственности в соответствии с законодательством России. Со своей стороны, в рамках полномочий РФС, мы продолжим оказывать содействие и по итогам работы следствия рассмотрим поступившие материалы в наших юрисдикционных органах», – приводит слова Каманцева ТАСС.

Ранее помощник министра МВД России Ирина Волк сообщила, что руководство «Химок» передало 2 млн рублей судье за нужный результат встречи. Действие арбитра рассматривается как нарушение статьи 184 УК РФ, за которое предусмотрено до семи лет лишения свободы.

Отметим, 9 сентября 2025 года Арбитражный суд Московской области признал футбольный клуб «Химки» банкротом.

