В РФС отреагировали на расследование подкупа судьи в матче «Химки» — «Алания»

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев отреагировал на заявление МВД России о подкупе арбитра Андрея Фисенко со стороны руководства «Химок» перед матчем Лиги Pari с «Аланией» в 2023 году. Игра закончилась победой подмосковной команды со счётом 4:1.

«По этому делу, связанному с матчем «Алания» — «Химки», Российский футбольный союз также находится в тесном рабочем контакте с правоохранительными органами. Мы последовательно взаимодействуем с коллегами из МВД и ФСБ, обмениваемся информацией и материалами, которые могут быть им полезны в расследовании этих эпизодов. Расследованием и оперативным сопровождением занимаются настоящие профессионалы, и поэтому верю, что все виновные будут выявлены и привлечены к ответственности в соответствии с законодательством России. Со своей стороны, в рамках полномочий РФС, мы продолжим оказывать содействие и по итогам работы следствия рассмотрим поступившие материалы в наших юрисдикционных органах», – приводит слова Каманцева ТАСС.

Ранее помощник министра МВД России Ирина Волк сообщила, что руководство «Химок» передало 2 млн рублей судье за нужный результат встречи. Действие арбитра рассматривается как нарушение статьи 184 УК РФ, за которое предусмотрено до семи лет лишения свободы.

Отметим, 9 сентября 2025 года Арбитражный суд Московской области признал футбольный клуб «Химки» банкротом.