Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Павлюченко: ЦСКА — тёмная лошадка в борьбе за чемпионство, команда смотрится очень мощно

Павлюченко: ЦСКА — тёмная лошадка в борьбе за чемпионство, команда смотрится очень мощно
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Роман Павлюченко оценил перспективы ЦСКА в борьбе за чемпионство в Мир Российской Премьер-Лиге.

«Если брать по игре, ЦСКА смотрится очень мощно. Все говорят, что «Зенит» и «Краснодар» борются за чемпионство. Я хочу сказать, что ЦСКА — это такая тёмная лошадка в борьбе за чемпионство! Я не знаю, как они умудрились проиграть «Ахмату». Но что ЦСКА показал в игре с «Краснодаром»!

Эта команда — претендент на золото. Они в порядке, в атаке у них всё хорошо, в обороне, в принципе, порядок. ЦСКА на сегодняшний день — сбалансированная и очень хорошая команда. Исполнители очень классные. Это футбол и 3:1 — очень опасный счёт для ЦСКА», — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

После 19 матчей чемпионата России ЦСКА набрал 36 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 43 очка.

Материалы по теме
«Безобразно!» Павлюченко раскритиковал игру «Спартака» после поражения от «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android