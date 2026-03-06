Павлюченко: ЦСКА — тёмная лошадка в борьбе за чемпионство, команда смотрится очень мощно

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Роман Павлюченко оценил перспективы ЦСКА в борьбе за чемпионство в Мир Российской Премьер-Лиге.

«Если брать по игре, ЦСКА смотрится очень мощно. Все говорят, что «Зенит» и «Краснодар» борются за чемпионство. Я хочу сказать, что ЦСКА — это такая тёмная лошадка в борьбе за чемпионство! Я не знаю, как они умудрились проиграть «Ахмату». Но что ЦСКА показал в игре с «Краснодаром»!

Эта команда — претендент на золото. Они в порядке, в атаке у них всё хорошо, в обороне, в принципе, порядок. ЦСКА на сегодняшний день — сбалансированная и очень хорошая команда. Исполнители очень классные. Это футбол и 3:1 — очень опасный счёт для ЦСКА», — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

После 19 матчей чемпионата России ЦСКА набрал 36 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 43 очка.